Avrupa uyuşturucu batağında

Avrupa'da uyuşturucu çılgınlığı katlandı. Kıtada en çok marihuana kullanılıyor. Avrupa Birliği'nin 100 sayfalık uyuşturucu raporunda nargile benzeri bong, vaporizatör ve esrarlı sigaranın yaygın olduğuna da yer veriliyor.



Hollanda, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'ndeki liberal uygulamalar sayesinde marihuanaya ulaşmak çok kolay. Litvanya, Slovakya ve Yunanistan'da ise uyuşturucu bulunduranlar ağır cezaya çarptırılabiliyor. Bir kilo esrarla yakalanan 10 yıla kadar hüküm giyebiliyor. 2015 yılında aşırı dozda doğal ya da sentetik uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 8 bin 400'ün üzerine çıktı.



Uzman Julian Vincente, 2008 yılında doruğa çıktıktan sonra sürekli azalan ölü sayısının aniden tırmanmaya başlamasının son derece endişe verici olduğunu söyledi. Ölümler Almanya'da da artıyor. DIŞ HABERLER SERVİSİ