Avrupalı faşistler hızla silahlanıyor

Irkçılık ve aşırı sağın yükselişine sahne olan Avrupa'da, tahammülsüz politikalar toplumda da karşılık buluyor. 1 milyon Avrupalı'nın, 'sınırları korumak' amacıyla paramiliter gruplar oluşturduğu belirtilirken, Bulgaristan sınırında silahlı milis birlikler devriye geziyor.

Hollanda ve Avusturya'da yapılan seçimlerde aşırı sağcı adayların tarihi çıkışlar sergilemesi, Fransa'da ırkçı Ulusal Cephe partisinin adayı Marine Le Pen'in anketlerde zirveye oynaması toplumda da karşılık buluyor.

"Avrupa'nın sınırlarını göçmenlere karşı korumak için" seferber olan sivillerin sayısının bir milyonu geçtiğini öne sürüldü. Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve İspanya gibi ülkelerde binlerce kişinin üye olduğu sivil kuvvetler oluşturulurken en çarpıcı ve sert örnek Bulgaristan'dan geldi.

Los Angeles Times'ın haberine göre; Bulgaristan sınırlarında askeri eğitim kamplarını aratmayan gönüllü sınır bekçileri faaliyet gösteriyor. Kamuflaj, kar maskesi, kurşun geçirmez yelek ve postallarıyla bir özel harekatçıyı andıran Bulgar milisler, komando bıçaklarıyla antrenman yapıyor ve fiziksel eğitimden geçiyor.

Gönüllü birliklerin liderlerinden Vladimi Rusev, gazeteye yaptığı açıklamada "Savaşa hazırız" dedi ve göçmenler için "Avrupa ve ABD'nin çıkarlarına karşı hareket eden bu suçlulara karşı ülkemizi koruyoruz" ifadelerini kullandı. Amaçlarının "Müslüman göçmenlere engel olmak olduğunu" söyleyen Rusev, şimdiye dek binlerce göçmenin Bulgaristan'a girmesini engellediklerini, bir o kadarını da yakalayarak polise teslim ettiklerini kaydetti.

Bulgaristan'daki toplam gönüllü milis sayısının 50 bini geçtiği de iddia ediliyor. Macaristan'da da "Sınır Avcıları" adlı gönüllü birlikler faaliyet gösteriyor. 6 ay eğitim alan milis kuvvetlere tabanca, cop, kelepçe ve biber gazı veriliyor.

HABER MERKEZİ