Avrupa’ya F-35 hamlesi

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Az sayıda F-35A Lightning II uçağı bu hafta sonu uzun zamandır planlanan eğitim için Avrupa’ya konuşlandırılacak.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, F-35'lerin, hem ABD hem de NATO üyesi ülkelerin uçakları ile entegrasyon ve ortak operasyon konusunda eğitim ve tatbikatlar yapacağı vurgulanarak, şu bilgiler aktarıldı: “Söz konusu eğitim konuşlandırması, F-35 programının doğal ilerleyişi noktasında hava kuvvetlerine beşinci nesil avcı uçağının operasyonel kabiliyetlerini göstermek bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Aynı zamanda 2020’nin başlarından itibaren F-35 uçağı alacak Avrupa’ya, daimi konuşlandırılacak F-35A uçakları için gerekli hazırlıklar konusunda yardımcı olunacak.” ABD Hava Kuvvetlerinden Yüzbaşı Mark Graff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların sayısının 6 ile 10 arasında değişebileceğini ve "Şimdilik" İngiltere’ye konuşlandırılmasının planlandığını söyledi. Graff, eğitimlerin birkaç hafta süreceğini ve bu süreçte uçakların bölgede devam eden tatbikatların tamamına katılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının, 2018 yılına kadar ilgili devletlere teslim edilmesi, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor. AA