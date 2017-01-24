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Avustralya'da 105 bin evsiz var

Avustralya'nın Melbourne şehrinde sokaklarda yaşayan evsizler, 16 Ocak'ta başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na bir hafta kala belediye ekipleri ve polisin düzenlediği operasyonla yaşadıkları sokaklardan uzaklaştırılmıştı.

24 Ocak 2017 Salı 10:45
Avustralya'da 105 bin evsiz var

Kalacak yerleri olmayan evsizler, operasyondan bir süre sonra yaşadıkları mekanlara geri döndü. Melbourne'de sokaklarda uyumak yasalara aykırı değil ancak kamuya açık mekanlarda kamp kurup konaklamak yasa dışı. 

Sokaklarda kamp kurmadıklarını, kalacak yerleri olmadığından geceleri dışarıda uyumak zorunda olduklarını savunan evsizlere, bu konuda yetkiye sahip olmayan polis müdahale edemiyor.

Belediye Başkanı Robert Doyle, Herald Sun gazetesine yaptığı açıklamada, evsizlerin sokaklarda sürdürdüğü yaşamın kontrolden çıktığını söyledi. Doyle, evsizlere alkol, uyuşturucu ve psikiyatrik tedavinin yanı sıra konut yardımında bulunacaklarını belirtti. 

Resmi verilere göre, Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor.  Evsizlerden bazıları, aile içi şiddet ve mali sorunlar nedeniyle sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını dile getiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Avustralyada 105 Bin Evsiz VarMelbourneAvusturalyaAvrupaYoksulluk
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cemal 2017-01-24 16:14:10

Dünyada dili dini ne olursa olsun bu yoksul insanlari düsünen bir tek Prf Dr Haydar Bas ve Milli Eknomi Modeli var. Alin size insanlik dersi

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