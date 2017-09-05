Avustralya'da Müslümanla alaya ceza

Aşırı sağcı United Patriots Front üyesi Blair Cottrell, Christopher Shortis ve Neil Erikson, Müslümanlarla alay ettikleri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada kendilerini savunan aşırı sağcılar, eylemlerini İslam'ın belli bir kesimini hedef alan "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı.



Sanıkların eylemlerinin Müslümanlara yönelik açıkça aşağılama ve alay içerdiğine hükmeden mahkeme, sanıklar Cottrell, Shortis ve Erikson’u, Victoria Irksal ve Dinsel Hoşgörü Yasasına göre suçlu bularak 2'şer bin Avustralya doları (5 bin 490 TL) para cezasına çarptırdı. Hakim Peter Hardy, kapsayıcı bir toplumda yaşadıklarını belirterek, "Her birey hayatını huzur içinde yaşama hakkına sahip.



Siz, sadece çizgiyi aşmaktan fazlasını yaptınız." ifadelerini kullandı. Kararın ardından çıkışta gazetecilere konuşan aşırı sağcılar, bu kararı beklediklerini, temyize başvuracaklarını kaydetti. AA

