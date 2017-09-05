Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avustralya'da Müslümanla alaya ceza

Avustralya Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi, İslam karşıtı videoları sosyal medyada paylaşan 3 aşırı sağcıyı, 2'şer bin Avustralya doları (5 bin 490 TL) para cezasına çarptırdı

Bu haber kez okundu.

Avustralya'da Müslümanla alaya ceza

Aşırı sağcı United Patriots Front üyesi Blair Cottrell, Christopher Shortis ve Neil Erikson, Müslümanlarla alay ettikleri suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Melbourne Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada kendilerini savunan aşırı sağcılar, eylemlerini İslam'ın belli bir kesimini hedef alan "ifade özgürlüğü" olarak tanımladı.

Sanıkların eylemlerinin Müslümanlara yönelik açıkça aşağılama ve alay içerdiğine hükmeden mahkeme, sanıklar Cottrell, Shortis ve Erikson’u, Victoria Irksal ve Dinsel Hoşgörü Yasasına göre suçlu bularak 2'şer bin Avustralya doları (5 bin 490 TL) para cezasına çarptırdı. Hakim Peter Hardy, kapsayıcı bir toplumda yaşadıklarını belirterek, "Her birey hayatını huzur içinde yaşama hakkına sahip.

Siz, sadece çizgiyi aşmaktan fazlasını yaptınız." ifadelerini kullandı. Kararın ardından çıkışta gazetecilere konuşan aşırı sağcılar, bu kararı beklediklerini, temyize başvuracaklarını kaydetti. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Avustralyada Müslümanla Alaya Ceza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100