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Avustralya resmen yanıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Queanbeyan kasabası yakınlarında hızla yayılan ve kontrol altına alınmayan yangınlarda en az 15 evin kül olduğu, yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

17 Şubat 2017 Cuma 05:04
Avustralya resmen yanıyor

Queanbeyan Emniyet Müdürü Rod Smith, bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, büyük kısmı kontrol altına alınamayan yangınların en az 15 evi yok ettiğini ve hasarın artabileceğini söyledi. Smith, "Maalesef şu aşamada özellikle Widgiewa yolu bölgesinde 15 evin kül olduğunu gördük fakat evlerde kimsenin yaralanmadığını biliyoruz iyi olan da bu." ifadesini kullandı.

Bu arada, yangının en hızlı yayıldığı Carwoola yakınlarında olaydan etkilenen 40 yaşlarındaki bir itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Yeni Güney Galler Kırsal Yangın Servisi (NSW RFS), eyalette yıldırımların neden olduğu tahmin edilen 87 farklı noktadaki yangından 66'sının henüz kontrol altına alınmadığını kaydetti. 

Hava sıcaklığının 28 derece civarında seyrettiği yangın bölgesinde yaşayanlara, hızla yayılan yangılara karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı. Yaz aylarının yaşandığı Avustralya'da, geçen hafta çıkan yangınlarda eyaletteki 32 ev ile aralarında bir kilisenin de bulunduğu 76 bina yanmış, toplam zararın 20 milyon dolardan fazla olduğu açıklanmıştı.

DIŞ HABERLER

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Avustralya Resmen YanıyorYangınGaller
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