Avusturya burka yasağını onayladı

Alınan kararla kamusal alanda tüm vücudu ya da yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesi yasaklanmış oldu. Yasağı ihlal edenlere, ekim ayından itibaren yürürlüğe girmek şartıyla 150 euro para cezası öngörülüyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasına da yasak getirildi.



Yasada ayrıca iltica başvurusunda bulunanlara Almanca ve entegrasyon kursunu bitirme yükümlülüğü getirildi. İltica başvurusunda bulunanlar ayrıca çalışma hayatına katılmaları için verilen danışmanlık eğitimlerine katılmak zorunda olacak. Bu kurslara gitmekten imtina edenlere mali yardımlarda kesintiler öngörülüyor.



Başlangıçta Doğu Almanya’da kotlar pek hoş karşılanmıyordu. Pek çok yerin kapısında “Kotla girmek yasak” yazısı asılıydı. Kot pantolon giyen öğrenciler eve gönderiliyordu. Sonunda yönetim pes etmek zorunda kaldı. Avusturya'da çeşitli insan hakları savunucuları daha önce burka yasağına karşı olduklarını açıklamıştı. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) yasağın uygunsuz ve orantısız olduğunu duyurmuştu. DIŞ HABERLER