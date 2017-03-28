Avusturya'da saldırılar yüzde 65 arttı

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezinin "2016 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu"na göre ülkede İslamofobik saldırılar geçen yıl önemli oranda arttı. Rapora göre 2015 yılında Müslümanlara yönelik 156 saldırı kayıt altına alınırken, bu sayı 2016'da 253’e yükseldi. Müslümanlara yönelik saldırıların yüzde 98’inin kadınları hedef aldığı belirtilen raporda, saldırıların yüzde 62'sinin açık alanlarda ve toplu taşıma gibi yarı kapalı mekanlarda gerçekleştirildiği kaydedildi. Raporda, saldırıların bazılarının kamu kurumlarında gerçekleştiği ve ayrımcılık şeklini aldığı ifade edildi. Rapora göre Müslümanlara yönelik saldırıların yüzde 31’i kişilere yönelik ve sözlü olarak yapılırken, yüzde 30’u nefret söylemi kategorisinde yer aldı. Raporda, saldırıların yüzde 12’sinin Müslümanlara ait kuruluşları hedef aldığı, yüzde 5’inin de fiziksel saldırılardan oluştuğu bildirildi. Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmalık Merkezi 2014 yılından itibaren ülkede Müslümanlara yönelik saldırıları kayıt altına alıyor. Bu yıl çalışma alanını genişleten merkez mağdurlara danışmanlık hizmeti de vermeye başladı.

Aşağılama ve ayrımcılık diz boyu

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmalık Merkezi temsilci Elif Öztürk, yaptığı açıklamada, 2016’yılının eylül ayında İslam karşıtı söylemin medyada ve siyasette en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Öztürk, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başörtüsüne ve burkaya ilişkin aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamaların yapıldığını kaydetti. Sözlü ve fiziksel saldırılardaki artışa dikkati çeken Öztürk, başörtülü bir kadının başka bir kadının fiziksel saldırısına uğradığını ve bir erkeğin de bir kadına çocuklarının yanında "Bütün Müslümanları bombayla havaya uçurmak gerekiyor. Çıkart kafandaki başörtüsünü." diye bağırıp ardından da fiziksel saldırıda bulunduğunu aktardı.