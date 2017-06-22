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Avusturya İslami kreşleri kapatıyor

IŞİD'i dünyanın başına bela eden kendileri olduğu halde, Müslümanlar hem IŞİD'ten hem baskılardan bıkmış durumdalar

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Avusturya İslami kreşleri kapatıyor
Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz İslami kreşleri kapamak istediğini söyledi. Bakan, göçmen çocukların bu mekânlarda toplumdan daha fazla soyutladığını savundu. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, İslami esaslara göre tasarlanmış okul öncesi eğitim mekânlarının kapatılması gerektiğini söyledi. Avusturya'da yayınlanan Kurier gazetesine konuşan Kurz, bu işletmelere "ihtiyacımız yok, İslami kreşler olmamalı" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı, bu tip işletmelerin çocukları kültürel ve dilsel olarak soyutladığını ve vergi mükelleflerinin parasıyla açıldığını kaydetti. Bakan, kreşleri kapamaya zorlamanın bir yolunun bu kreşlerde çalışan eğitmenlerin dil yeterlilik kriterlerinin yükseltmekten geçtiğini ve bunun aynı zamanda başarılı bir entegrasyon için anahtar olduğunu söyledi. Avusturya'nın İtalya ve Yunanistan'dan gelen göçmenleri entegre etmek ve Almanca ile yerel kültürü öğretmek için zorlandığının altını çizdi. Avusturya'da Arap ve Çeçen kökenli 10 bin kadar çocuğun İslami kreşlere gittiği tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER
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