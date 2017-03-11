Avusturya polisi camiyi kontrol etti

Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması çerçevesinde Türk siyasilerin Avusturya'da seçim konuşması yapmaması yönündeki açıklamaların yansımaları cami derneklerinde de hissedilmeye başlandı. Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde bulunan Avusturya Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı 11 camide eş zamanlı araştırma yapan eyalet polislerinin, cami yöneticileri ve cemaatine herhangi bir gerekçe göstermeden "Bugün burası neden kalabalık?", "Konferans mı yapıyorsunuz?" gibi sorular yönelttiği öğrenildi. ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz, yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan Türk toplumuna başta din hizmeti olmak üzere birçok alanda yararlı faaliyetler yürütmeye çalışan cami derneklerine yönelik polisin ilk kez böyle bir tutum sergilediğini söyledi. AA