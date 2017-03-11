Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Avusturya polisi camiyi kontrol etti

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde bulunan 11 camide polis tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen araştırmalarda, cuma namazı vaktinde toplantı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Bu haber kez okundu.

Avusturya polisi camiyi kontrol etti
Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması çerçevesinde Türk siyasilerin Avusturya'da seçim konuşması yapmaması yönündeki açıklamaların yansımaları cami derneklerinde de hissedilmeye başlandı. Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde bulunan Avusturya Türk İslam Birliğine (ATİB) bağlı 11 camide eş zamanlı araştırma yapan eyalet polislerinin, cami yöneticileri ve cemaatine herhangi bir gerekçe göstermeden "Bugün burası neden kalabalık?", "Konferans mı yapıyorsunuz?" gibi sorular yönelttiği öğrenildi. ATİB Vorarlberg Koordinatörü Abdullah Horoz,  yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan Türk toplumuna başta din hizmeti olmak üzere birçok alanda yararlı faaliyetler yürütmeye çalışan cami derneklerine yönelik polisin ilk kez böyle bir tutum sergilediğini söyledi. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Polisi Camiyi Kontrol Etti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100