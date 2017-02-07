Avusturya: Türkiye’ye güvenemeyiz

Suriyeli sığınmacıların Yunanistan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için kullandığı Balkan güzergâhının kapatılmasına öncülük ederek eleştirilere hedef olan Avusturya, güzergâhın hala tam olarak kapanmadığını savundu.

Avusturya Savunma Bakanı Hans-Peter Doskozil, Alman "Die Welt" gazetesine verdiği demeçte, Balkan güzergâhının henüz gerektiği şekilde kapatılmamış olduğunu belirterek, "Avrupa'nın dış sınırlarının şimdiye kadar AB tarafından yeterince korunduğuna inanmıyoruz" dedi.

Türkiye ile 18 Mart'ta imzalanan mülteci mutabakatına güven olmayacağını savunan Avusturya Savunma Bakanı, "Şu an, Ankara'daki hükümetin kapıları yeniden açabileceği olasılığına karşı yoğun hazırlık yapmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda geçmişte dile getirdiği tehditlere dikkat çeken Doskozil, "Erdoğan AB için güvenilir bir partner değil" diye konuştu.

Doskozil, Balkan güzergâhında halen insan kaçakçılarının faaliyet gösterdiğini ve önemli sayıda sığınmacı bulunduğunu belirterek, şu an Avusturya'ya günde yaklaşık 500 ila bin sığınmacının geldiğini, ancak durumun her an 'yeniden kötüleşebileceğini' söyledi.

DIŞ HABERLER