Azerbaycan'da Şuşa şehitleri anıldı

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın sembolü Şuşa şehrinin Ermeniler tarafından işgalinin 25. yılında, şehitler için Bakü'de tören düzenlendi. Ermenistan'ın işgali sonucu yakınlarını kaybeden ve vatanlarından göç etmek zorunda kalan Şuşalılar, şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'nda buluştu. Törene Şuşa Valisi Bayram Seferov, Karabağlı milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı.



Şehit mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, mezarlara karanfil bırakarak dua okudu. Vali Seferov, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu. Seferov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şuşalıların 25 yıldır vatan hasreti ile yaşadıklarını fakat er ya da geç topraklarına döneceklere inandıklarını söyledi.



Dünyada bazı güçlerin ve Ermeni destekçilerinin Azerbaycanlıların kendi topraklarına dönmesine engel olduğunu ifade eden Seferov, "Bunlara rağmen Azerbaycan halkı ile başkomutanın birlik ve iradesi bizi işgal altındaki topraklarımıza götürecek." dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) işgalin sonlandırılmasına yönelik aldığı 4 kararın uygulanmadığını hatırlatan Seferov, "Fakat Libya ile ilgili kararı mürekkebi kurumadan uyguladılar. Burada adaletsizlik ve çifte standart var." şeklinde konuştu. DIŞ HABERLER