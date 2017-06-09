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Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da öldü

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, İstanbul'da vefat etti. Yapılan açıklamada, Aliyev'in 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürüldüğü, tıkalı koroner damarlar açılarak stent takıldığı belirtildi.

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Azerbaycan Enerji Bakanı İstanbul'da öldü

Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Aliyev'in 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürüldüğü, tıkalı koroner damarlar açılarak stent takıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İleri derecede kalp yetersizliği nedeniyle Türkiye'den Bakü'ye giden kalp cerrahisi ekibi tarafından dolaşım destek cihazı bağlanarak, 5 Haziran'da ambulans uçak ile Şişli'deki Florance Nightingale Hastanemize nakledilmiştir.

Yoğun tıbbi tedavi ile kan basıncı yükseltilemeyen hastaya, kalp pompası bağlanarak ileri kalp yetersizliği tedavisi başlamıştır. Kalıcı yapay kalp destek cihazı takılması planlanan hastada Perşembe günü ani gelişen beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Bakan Perşembe günü öğlen saatlerinde vefat etmiştir."

Natig Aliyev kimdir?

Enerji Bakanı Natig Aliyev, 23 Kasım 1947 yılında Bakü'de doğmuştu. Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan'ın devlet enerji kurumu SOCAR'ın başkanlığını yapmıştı.

Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti.

HABER MERKEZİ

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