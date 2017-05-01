Azerbaycan'la ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılan tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemlerinin yer aldığı ortak tatbikatta atışlar gerçekleştirilecek. Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek. AA