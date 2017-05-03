Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Suriye Geçici Hükümeti binasının yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 4 sivil yaralandı

Bu haber kez okundu.

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde Suriye Geçici Hükümeti binası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Azez'deki Halep ilinin Türkiye sınırındaki ilçe merkezinde Meytem Camisi avlusunun hemen dışına park etmiş bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamanın meydana geldiği yerin yakınlarında Suriye Geçici Hükümetine ait bir bina bulunduğunu bildirdi.

İlçedeki sahra hastanesinde görevli doktor Hasan Ubeyd, saldırı sonucu biri Özgür Suriye Polisi üyesi 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 4 sivilin tedavisinin ise sahra hastanesinde devam ettiğini duyurdu. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, olay sırasında Suriye'de olduğunu belirterek, "Azez'de toplantımız vardı ama güvenlik endişesiyle başka bir yerde yaptık. Binamızda sadece memurlar bulunuyordu. Binamız zarar görmedi. Saldırıyı kimin yaptığına dair henüz elimizde yeterli bilgi yok." diye konuştu. Patlama sonrası Meytem Camisi avlusunun dış duvarlarında büyük hasar oluşurken, yakınlardaki bazı araçlar alev aldı. DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Azezde Bomba Yüklü Araçla Saldırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100