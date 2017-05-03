Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Azez ilçesinde Suriye Geçici Hükümeti binası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Azez'deki Halep ilinin Türkiye sınırındaki ilçe merkezinde Meytem Camisi avlusunun hemen dışına park etmiş bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamanın meydana geldiği yerin yakınlarında Suriye Geçici Hükümetine ait bir bina bulunduğunu bildirdi.



İlçedeki sahra hastanesinde görevli doktor Hasan Ubeyd, saldırı sonucu biri Özgür Suriye Polisi üyesi 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 4 sivilin tedavisinin ise sahra hastanesinde devam ettiğini duyurdu. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, olay sırasında Suriye'de olduğunu belirterek, "Azez'de toplantımız vardı ama güvenlik endişesiyle başka bir yerde yaptık. Binamızda sadece memurlar bulunuyordu. Binamız zarar görmedi. Saldırıyı kimin yaptığına dair henüz elimizde yeterli bilgi yok." diye konuştu. Patlama sonrası Meytem Camisi avlusunun dış duvarlarında büyük hasar oluşurken, yakınlardaki bazı araçlar alev aldı. DIŞ HABERLER