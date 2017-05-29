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Azez'de güven var

TSK destekli ÖSO tarafından teröristlerden temizlenen Halep'in Azez ilçesindeki güven ortamı sayesinde nüfusun 300 bini aşmasıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor

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Azez'de güven var
Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütlerinden kurtarılan Halep'in Azez ilçesindeki binlerce kişi, çarşı ve pazarda özgürce hayatlarını sürdürebilmenin huzurunu yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen 150 bin nüfuslu Azez'de, oluşan güven ortamı dolayısıyla iç bölgelerden de Suriyelilerin gelmesiyle nüfus 300 bini aştı. Kalabalık nüfus ve hareketliliğin olduğu ilçede özellikle akşam saatlerinde cadde ve sokaklarda seyyar satıcılar araçlarına yükledikleri gıda ürünlerini mahalle mahalle dolaşarak satmanın keyfini yaşıyor.

Fazla nüfusun da etkisiyle yapılan alışverişler sayesinde ilçe ekonomisi canlanırken esnafın da yüzü gülüyor. Çarşı ve pazarlarda ciddi yoğunluk gözlenen ilçede güvenliği Türkiye'de eğitildikten sonra bölgeye giden bin 500 kişilik polis birliği sağlıyor. İlçede hukukun işlemesi için, eğitimleri tamamlanan eski avukat ve hakimler de yavaş yavaş görevlerine başlıyor. Beş vakit ezan sesinin duyulduğu Azez'de Türkiye'nin desteğiyle onarılan camilerde Müslümanlar namazlarını kılıyor. AA

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Azezde Güven Var
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