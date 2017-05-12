BAE 2 milyar dolarlık silah aldı

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı yazılı bir açıklama yaparak, Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 2 milyar dolar değerinde silah satışını onayladığını, konu hakkında Kongrenin bilgilendirildiğini duyurdu.



Satışı için onay verilen silahların listesinde 60 adet PAC-3 (Patriot anti balistik füze), 3 füze, 100 adet GEM-T (Taktik balistik füze önleme) ve çok sayıda askeri 'araç ve gereçlerin' bulunduğu kaydedildi. Talebin BAE tarafından yapıldığına dikkat çekilerek, maliyetin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Açıklamada, 'silahların ABD dış politikası ve ulusal güvenlik politikalarına paralel olarak' BAE'ye verilmesinin ardından, ülkenin hava ve füze saldırılarına karşı 'daha güvenli' olacağı savunuldu.



Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere yönelik saldırılarını gerçekleştirdiği koalisyonun en büyük ortağı olma özelliği taşıyan BAE, İran'ı bölgede 'tehdit' olarak görüyor. Öte yandan BAE, 2012-2016 yılları arasında dünyada en çok silah ithal eden üçüncü ülke ve ABD'nin en çok silah ihraç ettiği ikinci ülke oldu. DIŞ HABERLER