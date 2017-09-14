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'Bağımsızlık referandumu' yasadışı

Barzani’nin, Irak Anayasası’nı hiçe sayarak almış olduğu tek taraflı 'referandum’ kararına Arap Birliği’nden de bir uyarı geldi

14 Eylül 2017 Perşembe 16:36
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'Bağımsızlık referandumu' yasadışı

Irak'ın Arap Birliği Temsilcisi Habip Hadi el-Sadr, Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları’nın IKBY’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumunun yasadışı olduğunu belirttiklerini açıkladı.

El Sadr, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları’nın 148. toplantısında görüşülen IKBY’nin bağımsızlık referandumu konusunda değerlendirmelerde bulundu.

El Sadr, “Bakanlar Irak’ın toprak bütünlüğünü desteklemeye karar verdi ve referandumun sadece Irak’ın bütünlüğü için değil, tüm bölgenin güvenliği için bir tehdit oluşturduğu kanısına vardı. Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları, referandumunun yasadışı olduğunu ve Irak’ın anayasasıyla çeliştiğini kabul etti. Arap Birliği, herkesi diyaloga ve mevcut ihtilafları yürürlükteki anayasaya uygun olarak çözmeye çağırıyor” diye konuştu.

 Iraklı diplomat, Arap dünyasının referandumun Irak sınırlarının ötesinde de buna benzer eylemleri tetikleyebileceği ve bunun Ortadoğu bölgesinde kontrol edilemez süreçlere yol açabileceği konusunda endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:04
Anahtar Kelimeler:
BarzaniReferandumIrakHabip El-sadr
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