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Bahreyn'den yeni yaptırım tehdidi

Bahreyn'in Rusya Büyükelçisi Ahmed el Saati, Doha yönetiminin teröre desteğini kesmemesi halinde, Körfez ülkelerinin Katar'a yeni yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunduğunu söyledi

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Bahreyn'den yeni yaptırım tehdidi
Saati, "Eğer Katar, Washington, Moskova ve AB'yi ziyaret etmeye ve ticari ve askeri anlaşmalar yoluyla buradaki yönetimlerin desteğini almak için çalışmalara devam ederse, haklarımızı korumak için elimizde başka kozlar da var, olan bitene bakmakla yetinmeyeceğiz. Eğer Doha, eski çizgisinde hareket etmeyi sürdürürse  ve politikasından vazgeçmezse, Katar'a yanıt vermek ve teröristleri durdurmak için farklı kararlar alacağız.

Hukuki, siyasi ve diplomatik tedbirler…" ifadelerini kullandı. "Katar'ın Londra ve Doha'daki terör örgütlerinin liderleriyle doğrudan temas kurduğuna ve onlara finansal destek verdiğine dair kanıtlara sahibiz" diye devam eden Saati, Bahreyn'in Katar'dan tek talebinin terör örgütlerine desteğini kesmesi olduğunu vurguladı. Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında olduğu 10 ülke teröre destek verdiği ve Ortadoğu'da istikrarsızlığa neden olduğu gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. DIŞ HABERLER

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Bahreynden Yeni Yaptırım Tehdidi
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