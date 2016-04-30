Baltık Denizi’nde gerginlik

Baltık Denizi’nde Rusya’ya ait iki uçağın ABD’nin Donald Cook destroyerini taciz ettiği iddialarının ardından yaşanan gerginlik sürerken, ABD’den yine Su-27 uçağının RC-135 uçağına yakın mesafeden tehlikeli bir uçuş gerçekleştirdiği iddiası geldi. ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Sözcüsü Yarbay David Westover “ABD uçağı uluslararası hava sahasında ilerliyordu ve Rusya sınırlarına hiç girmedi. Tehlikeli ve profesyonellik dışı bu uçuş, uçağımızın mürettebatına ciddi bir zarar verebilir ve yaralanmalarına sebep olabilirdi” ifadelerini kullandı. Westover ayrıca ABD uçağının Baltık Denizi’ndeki uluslararası hava sahasında rutin bir uçuş gerçekleştirdiğini savundu. Pentagon Sözcüsü Michelle Baldanza da Westover’ın iddialarını yineledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, daha önceki ‘taciz’ iddialarını reddedip Rus uçaklarının Baltık Denizi’nde bir görev gerçekleştirdiğini belirtmişti. DIŞ HABERLER