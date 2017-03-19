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Bangladeş'te Müftü Hannan'ın temyiz başvurusu reddedildi

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 2004 yılında İngiliz Yüksek Komiseri Anwar Choudhury'e saldırı düzenlemek suçuyla idam cezasına çarptırılan Hareket-ül Cihad lideri Müftü Abdul Hannan ve iki arkadaşının temyiz başvurusunu reddetti

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Bangladeş'te Müftü Hannan'ın temyiz başvurusu reddedildi

Bangladeş Başsavcısı Mahbubey Alam yaptığı açıklamada, Yargıç Surendra Kumar Sinha'nın başkanlığındaki mahkeme heyetinin, Hannan ve arkadaşlarının temyiz başvurusunu reddettiğini belirtti. Hannan ve arkadaşları, 12 yıl önce Bangladeş doğumlu İngiliz elçisi Choudhury'e, Sylhet kentindeki bir türbe ziyareti sırasında saldırı düzenlemişti. Saldırıda Choudhury yara almazken, 3 polis ölmüş, 70 kişi yaralanmıştı. AA

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Bangladeşte Müftü Hannanın Temyiz Başvurusu Reddedildi
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