Barış görüşmeleri yalama yaptı

Daha önceki 5 turu başarısızlıkla sonuçlanan Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine 16 Mayıs Salı günü devam edildi.

15 Mart 2011'den bu yana devam eden ve en az 400 bin kişinin canına mal olan Suriye iç savaşına barışçı çözüm bulmak amacıyla başlatılan Birleşmiş Milletler gözetimindeki buluşmalarda rejim ve muhalefet temsilcileri Cenevre'de doğrudan bir araya gelmeyecek.

İki tarafın temsilcileri BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura aracılığıyla görüşüyor.

Muhalefet, bundan önceki turlarda olduğu gibi Beşar Esad'ın devlet başkanlığından ayrılmasını talep ederken, Şam yönetimi ise muhalefeti teröristleri desteklemekle suçluyor.

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Görüşmelerde birlik hükümetinin kurulması, yeni bir anayasanın hazırlanması, seçimlerin yenilenmesi ve terörle mücadele önlemlerinin ele alınıyor. Mart ayında yapılan görüşmelerin beşinci turu da sonuçsuz kalmıştı.

Bu kez tarafların ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten De Mistura, kısa süre önce Astana Zirvesi'nde alınan Suriye'de 'dört çatışmasız bölge' oluşturma kararının olumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Salı günü başlayan 6. turun, 19 ya da 20 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.

Muhalefet ne düşünüyor?

Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri, 15 Mayıs Pazartesi akşamı Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Siyasi sürece olan bağlılığımızı göstermek için buraya geldik. Fakat Beşşar Esad siyasi geçiş döneminden korkuyor" dedi.

Hariri, BM'nin bu turda daha pratik bir planı devreye sokmasını umduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu planla siyasi geçiş dönemine daha ciddi şekilde eğilmiş oluruz. Böyle bir plan gelirse, geçiş dönemi için yolu kısaltmış oluruz. Rejim Rusya'nın baskısından dolayı müzakerelere katılmak zorunda kalıyor. Esad'ın söylemlerini ciddiye almamak lazım. Baskıyla bu görüşmelere katılıyorlar" ifadesini kullandı.

ERSAN SAFA TERZİ/HABER-ANALİZ