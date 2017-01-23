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Barzani'den dikkat çekici açıklama

Peşmerge Lideri Mesut Barzani'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Irak'ta Başbakan Haydar El İbadi'nin yerine eski Başbakan Nuri El Maliki'nin getirilmek istendiğini ifade eden Barzani, ""Maliki yeniden Başbakan olursa bağımsızlık ilan ederiz" dedi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 14:49
Barzani'den dikkat çekici açıklama

"Maliki yeniden Irak başbakan olursa bağımsızlık ilan ederiz" açıklama Peşmerge Lideri Mesut Barzani'den geldi.

Londra’da Arapça yayımlanan bir gazetenin sorularını yanıtlayan Barzani dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Barzani, Irak’ın Kürt kökenli eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin görevden uzaklaştırıldığını ve şu anki Başbakan Haydar el İbadi’nin Musul operasyonunda yenilgiye uğratılmasının hedeflendiğini, bununla da Nuri el Maliki’nin yeniden başbakan yapılmak istendiğini öne sürdü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Maliki’nin yeniden başbakan olması durumunda kimseye sormadan, danışmadan “Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edeceğini” söyledi ve  "Biz Maliki hükümetinin yönettiği bir Irak’ın içinde kalamayız" dedi.

Barzani, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile Irak’taki ’Kürt bölgesi’ sorumluları arasındaki iyi diyalogun devam edeceğini ve Washington yönetiminin Kürtlere desteğinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.01.2017 14:50
Anahtar Kelimeler:
IrakBaşbakanNuri El MalikiYahudi BarzaniPeşmergeMesut Barzani
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