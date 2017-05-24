Barzani: 'kiracıyız, ev sahibi olacağız'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil-Bağdat arasındaki mevcut durumu 'ev sahibi-kiracı' ilişkisine benzeterek, iki tarafın da bundan memnun olmadığını savundu.

Barzani, 'Erbil-Kürdistan Üniversitesi'nin düzenlediği "Önünde iki yol olan IKBY: Mevcut iç meseleler ve Ortadoğu siyaseti" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, "Bağımsızlık meselesi başlı başına hepimizin ortak hedefidir. Hedefin netleşmesinden sonra, fırsatlar ve tehlikeler de ortaya çıkacaktır" dedi.

Bağımsızlıkla bölgedeki tüm sorunların çözüme kavuşacağını söylemenin doğru olmadığını ifade eden Barzani, "Ancak bu, doğru istikamete giden yeni bir yolcuğun başlangıcıdır" diye konuştu.

AA