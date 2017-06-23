'Barzani'nin eli güçlenecek'

Gazetenin deneyimli iki Ortadoğu uzmanı Morgan Kaplan ve Ramzy Mardini’nin imzasıyla yayınlanan analizde referandumun Bağdat ile ilişkilerde Erbil’in elini güçlendireceğini ve bölgesel anlamda Barzani Yönetimine kazanç sağlayacağı vurgulandı.

“Irak’ın Kürt bölgesi bağımsızlık için oy kullanacak. İşte bilmeniz gereken her şey” başlığıyla verilen analiz yazısında, referandumun Barzani yönetiminin bölgesel kazançlarını sağlamlaştıracağı, uluslararası toplumun desteğini kazanmakta önemli bir araç olacağı ve Irak’ın bölgesel yönetime herhangi bir şekilde müdahalesinin önünü keseceği dile getirilerek, “Referandum, Irak'ın kuzeyinde DEAŞ sonrası bağımsızlığın daha güçlü ifade edilmesi için bir yol, kullanılacak oylar bu konuda Kürtlerin elini güçlendirecek” denildi.

Saddam döneminde demografik değişikliğe uğratılarak Araplaştırılan Kerkük’ün Barzani Yönetimi tarafından korunduğu hatırlatılan analizde, referandumun DEAŞ'la mücadele ederek kontrol edilen tartışmalı bölgelerdeki Barzani hakimiyetini de daha çok güçlendireceği vurgulandı.

Kürtlerin DEAŞ sonrası yaşanabilecek olası bir baskı politikasına karşı hızlı davrandığına dikkat çekilen yazıda, “Kürtlerin tartışmalı bölgelerde yapacağı bağımsızlık yanlısı bir oylama, bu toprakları Irak kontrolüne geri döndürme çabalarını baltalayacak. Referandumu Eylül 2017’de, Nisan 2018 Irak ulusal seçimlerinden önce yaparak, Kürtler Irak ulusal siyasetinden faydalanma biçimini değiştiriyor” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan’ın referandum kararı ile bölgesel ve uluslararası aktörlerin tepkilerini ölçmek istediği de dile getirilen analizde, Washington’un bu kararı “meşru talep” olarak gördüğü ancak somut olarak bir destekte bulunmadığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ