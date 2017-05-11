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Başkentin göbeğinde ilkel yöntem

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da köprü yetersizliği nedeniyle halk, nehrin karşısına geçmek için ilkel salları kullanıyor

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Başkentin göbeğinde ilkel yöntem

Endonezya'nin başkenti Cakarta'da Muara Nehri üzerinde ilkel sallarla yolcu taşımacılığı yapılıyor. Orta Cakarta'da yer alan Tanah Abang bölgesinde kent sakinleri ve özellikle öğrenciler, Muara Nehri üzerinde ulaşım için el yapımı salları tercih ediyor. Sallar, nehrin üzerinde iki taraf arasında asılı olan demir halatlar kullanılarak hareket ettiriliyor. El yapımı sallar güvenlik riski taşısa da ucuz olmasından dolayı özellikle öğrenciler tarafından tercih ediliyor.

Sallarla karşı tarafa çok kısa sürede geçilirken, yolcular taşıma ücreti olarak yaklaşık 50 sent ödüyor. Saclarla üstü kapatılan el yapımı sallar 8 kişi taşıyabiliyor. Sallarla taşımacılık faaliyeti sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar devam ediyor. AA

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Başkentin Göbeğinde Ilkel Yöntem
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