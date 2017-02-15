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‘Batı ile Kırım’ı konuşmayız’

Beyaz Saray'ın "Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini bekliyoruz" şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım'ın Ukrayna'ya iadesinin söz konusu olmadığını ve bu konuyu Batılı partnerlerle tartışmayacaklarını vurguladı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:30
‘Batı ile Kırım’ı konuşmayız’

Basın mensuplarının Washington'dan gelen Kırım açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki krizin yatışması için çaba göstermeye devam ediyor ve şimdiye dek olduğu gibi sabırlı ve tutarlı olarak ABD de dahil olmak üzere partnerlerimize Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasının nedenlerini açıklama niyetinde. Ancak Kırım'ın iadesi söz konusu değil ve bu konuyu yabancı partnerlerimizle tartışmayacağız" dedi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partnerlerine ve görüştüğü kişilere Kırımlılar'ın Rusya'dan koruma isteme ve Rusya'nın bir parçası olma kararı almalarının nedenlerini sabırlı ve oldukça tutarlı bir şekilde açıkladığını biliyorsunuz. Devlet Başkanı, Ukrayna'da meydana gelen ve yurtdışından finanse edilen darbeyi oldukça sabırlı ve tutarlı bir şekilde açıklıyor" diye devam eden Peskov, Rusya'nın Kırım'la ilgili argümanlarını Washington da dahil olmak üzere yabancı partnerlerine farklı düzeylerde ve detaylı olarak anlattığını vurguladı.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 15.02.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
‘Batı Ile Kırım’ı Konuşmayız’PeskovRusyaABDBatıBeyaz SarayUkaryna
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