Batı'nın müdahalesi Brezilya'yı sıkıntıya soktu

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da önceki Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in Batılı güçlerin komplosuyla geçen Ağustosta görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla azledilmesi, ülke genelindeki huzursuzluğun temelini attı.

Görev süresi 1 Ocak 2019'da bitecek olan Rousseff'in yerine Batı yanlısı Devlet Başkanı Yardımcısı Michel Temer getirildi. Yapılan anketlerin ve halkın tepkisi göz önünde bulundurulduğunda, Temer hükümetine halk desteğinin çok düşük olduğu görülüyor.

Aralık ayında yapılan bir ankette, halkın yüzde 51'i hükümetin performansını 'berbat' olarak nitelendirmişti. Ülke 2017 başından beri cezaevi isyanları, protestolar ve ülke genelinde huzursuzlukla anılıyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan olaylar ve polislerin grevi gibi nedenlerle suç oranlarında artış görüldü. Rio de Janeiro'da da polislerin maaş artışı talebiyle greve gidebileceği belirtilirken 3 hafta sonraki Rio karnavalına yönelik endişeler artıyor.

Brezilya'nın Espirito Santos eyaletinde ise polislerin daha iyi çalışma koşulları ve maaş zammı için greve başlamasından bu yana 6 günde 113 cinayet işlendiği açıklandı. Cinayet rakamlarının geçen senenin aynı dönemine göre 6 kat arttığı bildirildi.

Özel işletmelerin ve okulların kapatıldığı eyalette polisler maaşlarına yüzde 100 zam yapılmasını istiyor.

Brezilya Genelkurmay Başkanı Villas Boas, güvenliğin sağlanması için eyalete hafta sonuna kadar 3 bin asker yollayacağını duyurdu. Ocak ayından itibaren Brezilya'nın Amazonlar, Rio Grande do Norte, Roraima ve Sao Paulo eyaletlerinde çıkan cezaevi isyanlarında 150 kişi hayatını kaybederken, 200'ün üzerinde mahkum firar etti. Cezaevi isyanlarının nedenleri aşırı kalabalık hapishaneler, yetersiz kaynak sorunu ve çete savaşları olarak sıralanıyor.

Durgunluk da had safhada

Tarihinde sıkça ekonomik sorunlarla anılan Brezilya, son 20 yılın en ciddi durgunluğunu yaşıyor. Brezilya ekonomisi 2015'te yüzde 3.8 küçüldü. Brezilya'nın ihraç mallarının fiyatlarındaki düşüş ile enflasyondaki artış ekonomiyi olumsuz etkiledi. Enflasyonun 12 yıllık rekorunu kırarak yüzde 10.7'yi bulduğu açıklandı.

Hükümetin birçok kişi tarafından 'dünyanın sonunu getiren yasa değişimi' olarak nitelenen yasayı onaylayarak 20 yıl boyunca tüm federal harcamaları sınırlayacağını açıklaması, halkın ekonomik durumunda kötüleşmeye yol açarak genel huzursuzluğu tetikliyor. Brezilya'nın ekonomik sıkıntılarının temel nedeninin ise yolsuzluk olduğu düşünülüyor.

Mart 2014'te patlak veren Brezilya'nın en büyük petrol şirketi Petrobas'a ilişkin yolsuzluk iddialarına eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın adının karışması, ülke genelinde büyük tepkiye neden olmuştu. Brezilya, 2005'te gündeme gelen ve kamu fonlarının kongre üyelerine oy karşılığı verildiğini iddia eden, 2015'te ise 25 siyasetçinin tutuklanmasına yol açan yolsuzluk davasıyla çalkalanmıştı.

HABER MERKEZİ