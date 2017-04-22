Batı sömürüsüne karşı ortak ses

Afrika Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi El-Musevi el-Aclavi, "Conde'nin açıklamaları aslında birçok Afrika liderinin Batılı ülkelere bakışını ve Afrika'nın gelişimine öncelik veren düşüncelerini yansıtıyor. Batılı ülkelerin Afrika politikalarını eleştiren birçok Batı Afrikalı lider var özellikle 'Batı'nın Afrika ülkelerinin yönetim şekillerine ilişkin şart koymaya hakkı olmadığını' söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu. Batı'nın istediği gibi Afrika ülkelerinin iç işlerine karışabildiğini belirten Aclavi, şunları söyledi: "Afrika'nın sahil kuşağında yer alan Mali, Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya'daki siyasi istikrarsızlığın ve terörün tırmanmasındaki en büyük etken Fransa'nın bu ülkelerin iç işlerine karışmasıdır. Fransa aynı politikasını Libya'da da uygulamıştı. Bu yüzden Conde'nin Fransa'ya ilişkin yaptığı açıklamalar, direkt Fransa'nın yeni seçilecek cumhurbaşkanına verilmiş mesajlardır." Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Rabat Direktörü Halid eş-Şarkavi es-Semmuni ise Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin açıklamalarını "güçlü ve cesurca" şeklinde niteleyerek, bu söylemlerin “Afrika adına Afrika Birliği Başkanı sıfatıyla” yapıldığına dikkati çekti. Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Fas'ın Meknes kentinde devam eden 9. Afrika Ülkeleri Tarım Çalıştayı açılışında yaptığı konuşmasında, “Batılı ülkeler, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyemez. Afrika, kalkınmak için yolunu kendi çizmeli. Afrika Batılı ülkeler ile Afrika Kıtası'ndaki frankofon ülkeleri de Fransa ile göbek bağını koparmalı” demişti. AA