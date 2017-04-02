Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Batı, Suriye'de sivilleri katlediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının verilerine göre ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, göreve başladığı 2014 yılının ağustos ayından şubat ayına kadar toplam 229 sivilin ölümüne neden olduğu bildirildi

Bu haber kez okundu.

Batı, Suriye'de sivilleri katlediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan Musul'un doğusunun kurtarıldığı 18 Şubat'a kadar 37 sivil kaybı ihbarı geldiğini, bunlardan 5'inin güvenilir olduğunu ve toplamda sadece 9 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğünü kaydetti.

Ancak yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü, Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Rusya: Şaşkınız

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, IŞİD'in Musul'da işlediği savaş suçlarını gizlemesi ve sivillerin bulunduğu binaları vurması karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.

Koalisyonun IŞİD'in Musul'daki savaş suçlarını gizlemeye çalışmasının nedeninin belirsiz olduğunu söyleyen Konaşenkov, "Teröristlerin savaş suçlarını gizlilik perdesi altında saklayan ABD komutanlığı hangi motiflerle hareket ediyor? Bu kanıtlara sahip olan koalisyon, 'akıllı bombalar' ile sivillerin bulunduğu binalara hava saldırısı düzenliyor ve onları korkunç şekilde ölüme mahkum ediyor" dedi.

HABER MERKEZİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Batıİgor KonaşenkovRusyaIşgalAmerikaTrumpCENTCOMSuriyeIrakDeaşABDSuriyede Sivilleri Katlediyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ömer saraçoğlu 9 saat önce

ABD insanları yok ederek, orta doğuda kendisine vatan hazırlıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner100