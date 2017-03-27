Batı’dan Rusya’ya kınama

Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın büyük kentlerindeki yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan bine yakın göstericinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. AB sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada ‘polis müdahalesinin vatandaşların Rusya Anayasasında yer alan ifade ve toplanma özgürlüğü gibi temel haklarını kullanmalarını önlediğini' söyledi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce tecilli hapis cezasına çarptırılmış olan Kremlin muhalifi Aleksey Navalni de bulunuyor. Navalni mahkûmiyet kararından sonra 2018'deki devlet başkanlığı seçiminde adaylığını koyacağını ve devlet organlarının adaylığını önlemeye çalıştığını söylemişti. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federice Mogherini'nin sözcüsü Rusya'dan temel hakları teminat altına almasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. Göstericilere yapılan polis müdahalesi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı. Pazar günü Rusya son yılların en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Rusya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında bine yakın gösterici gözaltına alındı. Rus insan hakları örgütü OWD sadece Moskova'da 833 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. DIŞ HABERLER