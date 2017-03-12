Batum’da sokaklar karıştı

Gürcistan'ın Ajara bölgesindeki Batum kentinde, öğle saatlerinde polisin uygunsuz yere araç park ettiği gerekçesiyle ceza yazdığı 2 kişi buna tepki gösterdi. Bunun üzerine polis söz konusu kişileri gözaltına aldı. Daha sonra bu kişilere destek için polis merkezine gelen 4 kişi için de gözaltı uygulandı. Polisin bu tavrına tepki gösteren yüzlerce kişi gece saatlerinde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Batum'da iki caddeyi kapatarak polis merkezi binası önünde 6 kişinin serbest bırakılmasını istedi. Güvenlik güçlerini şiddet uygulamakla suçlayan göstericiler, Batum'da polis yönetiminin değiştirilmesini de talep etti. Batum Polis Merkezi binası karşısında toplanan bir grup, polisin son dönemde vatandaşlara gereksiz yere sık sık ceza uyguladığını savundu. Polis merkezine taş atan göstericilere özel kuvvetler biber gazı ile müdahale etti.

Polis ve göstericilerden yaralananlar oldu

Gürcistan basını, polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede her iki taraftan da yaralananlar olduğunu bildirdi. Bazı göstericiler, polis tarafından plastik mermi kullanıldığını iddia etti. Gösteri sırasında bölgedeki bazı araçlar da hasar gördü.

Batum'a hareketi öncesi Tiflis'te açıklama yapan Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Mgebrişvili, durumun sakinleşmesi için gözaltındaki 6 kişinin serbest bırakıldığını ancak bu kişilerin mahkeme karşısına çıkarılacağını söyledi. Mgebrişvili, halka kanunlara uyma çağrısı yaptı. AA