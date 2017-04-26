'Belçika'da 629 yabancı terörist var'

Derniere Heure gazetesinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, 629 teröristten 276'sının Suriye'deki çatışmalarda yer alırken, Suriye'den Belçika'ya dönen 121 terörist bulunduğu ifade edildi. Habere göre bakanlık, 82 teröristin IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye'ye seyahat etmeye çalıştığını belirlerken, 149 teröristin potansiyel cihatçı olduğu üzerinde duruluyor. Fransa Terörle Mücadele Koordinasyon Birimi (UCLAT) Başkanı Loic Garnier, Belçika'nın, nüfusuna oranla IŞİD içindeki en yüksek temsile sahip ülke olduğunu, Fransa'nın da AB genelinde IŞİD'e en fazla militan gönderen ülke olduğunu ifade etmişti. DIŞ HABERLER