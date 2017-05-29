Berlin'de şüpheli araç paniğe yol açtı

Berlin'deki şüphe uyandıran otomobil bomba uzmanlarını harekete geçirdi. Otobüs şeridine park edilmiş olan otomobilin ayak bölmesinde kablo ve bir benzin bidonu bulunması endişe yol açtı. Otomobilin park edildiği cadde trafiği kapatıldı, yakınlardaki bir çocuk yuvası da boşaltıldı. Uzaktan kumandalı özel robot tarafından otomobilden çıkarılan parçalar bomba imha uzmanları tarafından incelendi.



İnceleme sonrası yapılan açıklamada kablonun otomobilin içindeki USB şarj istasyonuna ait olduğu belirtildi. Öte yandan BMW marka otomobilin plakalarının çalıntı olduğu ortaya çıktı. Berlin polisi otomobilde yaptığı incelemede robot kullandı. Bomba ihbarlarında kullanılan robot otomobil kapısı ya da penceresi açabiliyor. DIŞ HABERLER