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Beyaz Saray'ın 'davetsiz misafir'i tutuklandı

Sırt çantasıyla çitlerden atlayarak Beyaz Saray'ın bahçesine giren bir kişi tutuklandı

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Beyaz Saray'ın 'davetsiz misafir'i tutuklandı
 "Davetsiz misafir", Beyaz Saray'ın güney girişinden yönetim konutuna doğru ilerlerken fark edilmesinin ardından yakalandı. Sırt çantasında ise tehlikeli bir maddeye rastlanmadı. Olay sırasında Başkan Donald Trump da Beyaz Saray'daydı. Trump ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Gizli Servis'i öven Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine girenin "sorunlu bir kişi" olduğunu söyledi. California eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki şüphelinin Jonathan Tran olduğu bildirildi. 2014 yılında da 42 yaşındaki Omar Gonzalez adlı kişi elinde yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda bir bıçakla Beyaz Saray'da yakalanıp tutuklanmıştı. Gonzalez'in, Başkanlık Konutu'na kadar yakalanmadan ilerleyebilmesi tartışmalara neden olmuştu. DIŞ HABERLER

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Beyaz Sarayın Davetsiz Misafiri Tutuklandı
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