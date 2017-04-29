Binden fazla sığınmacı öldü

IOM, 28 Nisan itibarıyla, Akdeniz’de ölen veya kaybolan 1089 sığınmacının kayda geçtiğini belirtti. Bunun yanında yılbaşından bu yana Avrupa’ya deniz yoluyla 43 bin 357 kişi giriş yaptı. Nisan, 427 kişiyle, en fazla sığınmacının hayatını kaybettiği ay oldu.



Diğer yandan bu gösterge geçen yılın aynı döneme göre 3 kat daha az. 2015’in nisan ayında 1222 kişi hayatını kaybetmişti. 2017’nin ilk dört ayında ölen sığınmacıların Avrupa’ya gelenlere oranın yüzde 2.5 olduğunu belirten IOM, 2016’nın aynı döneminde bu oranın yüzde 1.4 olduğunu kaydetti.