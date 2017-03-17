Bir tavırda Bulgaristan’dan

Erken seçimlere hazırlanan Bulgaristan, Ankara Büyükelçisi Neynski'yi istişareler için geri çağırdı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı konu hakkındaki tek cümlelik açıklamasında başka bilgi vermedi ancak 'Sofia Globe' sitesi bu adımın Türkiye'nin 26 Mart'ta yapılacak genel seçimlere karıştığı iddialarının yaşandığı bir dönemde olmasına dikkat çekti. Bulgaristan hükümeti Sofya'daki Türk Büyükelçisi Süleyman Gökçe'yi 7 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış, Gökçe'ye 'Bir Türk bakanının Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarını Lütfi Mestan'ın (liderliğindeki) DOST Partisi için oy kullanmaya çağırması nedeniyle' protestosunu iletmişti. AA