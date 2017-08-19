Bloomberg: Esad zaferini ilan etti

Dünyaca ünlü Bloomberg dergisinin sayfalarında "Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Suriye ve müttefikleri Suriye’yi parçalamak isteyen devletler ve örgütler karşısında uluslararası ilk fuarını düzenleyerek açıkça zaferini ilan etmektedir" şeklindeki değerlendirdiği söz konusu fuara 23 ülkeden çok sayıda şirketin katılıyor. Fuarda Batılı şirketler de yer alıyor.

Britanya, Fransa ve Almanya’nın da fuarda mal ve hizmetlerini tanıtacağını açıklayan Fuar müdürü Fares el-Kartally, Suriye’ye düşmanca tavır takınan ülkelerin davet edilmediğini ancak fuara katılmak istediğini duyuran yabancı şirketlerin doğrudan ya da Suriye işletmeleri aracılığıyla Şam’a gelmesinde sakınca görmediklerini söylemişti.

İlk kez 1954 yılında düzenlenen ve Arap ülkelerinin ilk fuarı olma unvanını taşıyan Şam Ticaret Fuarı 10 gün boyunca devam edecek.

HABER MERKEZİ