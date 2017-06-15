BM'den Barzani'ye şok

BM Irak' Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından dün yayınlanan açıklamanın, oylamanın güvenilirliği konusunda şüpheler uyandırabileceği belirtiliyor. Geçen hafta IKBY Başkanı Mesud Barzani, Kürt bölgesinin Bağdat'tan ayrılıp ayrılmayacağına karar verilecek bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılacağını açıklamıştı. Oylama Kürt bölgesini oluşturan üç vilayette ve Kürtler ile merkezi hükümet arasında tartışmalı olan bölgelerde gerçekleştirilecek.



Söz konusu bölgeler, IŞİD'in Irak'ın kuzeyi ile batısında yaptığı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin buradan çekilmesiyle, 2014'ten beri Kürtlerin kontrolü altında. BM, referandumla aralarına bir mesafe koymalarının sebebini açıklamasa da, UNAMI'nin referandumu izleyeceği, destekleyeceği ve gözlemleyeceğine dair haberlerin geçerliliğinin olmadığı vurgulandı. AA