BM'den bir ilk

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, komisyon tarafından hazırlanan 'İsrail'in Filistin halkına karşı uygulamaları ve ırk ayrımcılığı sorunu' konulu araştırma raporu hakkında bilgi verdi. İsrail'in, Filistin halkının tamamına karşı sistematik 'ırk ayrımcılığı' uyguladığını söyleyen Halef, araştırma raporunun 'açık ve net şekilde İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunun belirtildiği' ilk rapor olduğuna dikkat çekti. Halef, "İsrail, uzun yıllardır uluslararası hukuku çiğnemektedir. Uluslararası toplumun bu duruma göz yummasından güç alan İsrail, geçen onlarca yıl boyunca Filistin halkına karşı bir devlet politikası olarak 'ırk ayrımcılığı'nı uygulamaya devam etmiştir" dedi. Komisyonun yaptığı araştırmalar sonucu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları durdurmak için uygulanan iki devletli çözümün başarılı olmadığını aktaran Halef, hükümetlerden ve sivil toplum örgütlerinden, ırkçı politikalar uygulayan İsrail'e, bu politikalara son vermesi için baskı uygulamalarını talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, raporun komisyon tarafından hazırlandığı ve BM'nin genel görüşünü yansıtmadığı belirtildi.

ABD, raporu beğenmedi

Rapora ilk tepki ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den geldi. 'Raporun ABD'yi şaşkınlığa uğrattığını' dile getiren Haley, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den raporu geri çekmelerini talep etti. Birleşmiş Milletler'i İsrail'e karşı önyargılı olmakla suçlayan Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri olarak İsrail'i güçlü bir şekilde savunacaklarının sözünü verdi. DIŞ HABERLER

İsrail Gazze'yi yine vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Orduya ait savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait hedefleri vurdu." ifadesine yer verildi. Açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail'in Sdot Negev bölgesi yakınlarına akşam saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü. Söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtilmişti. İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı. AA