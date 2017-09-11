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BM'den 'etnik temizlik' uyarısı

Bugüne kadar Arakan'da yaşanan insanlık dışı gelişmelere kayıtsız kalan BM, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı 'tam bir etnik temizlik örneği yaşandığını' söyledi

11 Eylül 2017 Pazartesi 18:05
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BM'den 'etnik temizlik' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını ise 'vahşi ve ölçüsüz' olarak tanımladı. El Hüseyin, "Bu sayıdan daha fazlası ise sınırda mahsur kalmış durumda" dedi.

El Hüseyin, BM'ye bölgede erişim izni verilmediğini vurgulayarak, "Arakan'da durum, etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor" dedi. Bölgedeki kaynakların BM'ye ilettiği birçok rapor ve uydu görüntülerine göre, Myanmar güvenlik güçleriyle yerel milislerin Müslümanların köylerini yaktıklarını ve yargısız infaz yaptıklarını belirten Hüseyin, kaçmaya çalışan köylülerin de öldürüldüklerinin tespit edildiğini söyledi.

Hüseyin, Myanmar hükümetini “Arakanlı Müslümanların kendi evlerini ateşe verdiği” numarası yapmaktan vazgeçmeye çağırdı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan da, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 313 bine ulaştığını duyurdu.

El Hüseyin, "Myanmar hükümetini uyguladığı acımasız askeri operasyonları durdurmaya çağırıyorum. Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan katı ayrımcılık sonlandırılmalı" diye konuştu.

Öte yandan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) Pazar günü Arakan eyaletindeki insani kriz nedeniyle bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıklamış ancak Myanmar hükümeti, bu ateşkesi reddetmişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.09.2017 18:07
Anahtar Kelimeler:
ArakanMüslümanMyanmarBM
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