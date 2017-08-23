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BM'den kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in kontrolündeki Rakka kentinde çok sayıda sivilin hava saldırılarında öldüğünü belirterek, sivilleri hedef alan saldırıları kınadı

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BM'den kınama
Dujarric, günlük basın bilgilendirme toplantısında, önceki gün yaşanan Rakka'daki hava saldırılarında 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden duydukları endişeyi dile getirdi. Yerlerinden edilmiş aynı aileden 8 kişinin başka bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Dujarric, Suriye'de sivillerin korkunç saldırılara maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, "Rakka'da son günlerde ve haftalarda hava saldırılarında ve bombardımanlarda çok sayıda sivil öldü ve yaralandı, 25 bin kişi de devam eden çatışmalarda mahsur kaldı. BM, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü saldırıyı kınıyor" dedi.

Sözcü Dujarric, Suriye'de bütün taraflara sivillerin korunması konusunda her türlü önlemi almaları çağrısında bulundu. ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kapsamında Rakka kent merkezine yönelik harekatın 6 Haziran itibarıyla başladığı duyurulmuştu. DIŞ HABERLER

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