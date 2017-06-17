BM'den Musul'daki siviller için uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın Musul kentinin Eski Şehir bölgesinde 150 binden fazla sivilin mahsur kalmış olabileceği uyarısında bulundu. BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un batısındaki Eski Şehir bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediğini ve kaçmaya çalışanları vurduğunu belirtti. Grande, "Bölgede 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığını sanıyoruz. Temiz su ve yiyeceğin bulunmadığı bölgedekiler çaresiz durumda." diye konuştu.



Musul'dan hâlihazırda 860 bin kişinin kaçtığına işaret eden Grande, günde ortalama 8 bin ila 15 bin kişinin bölgeden kaçmaya devam ettiğini söyledi. DEAŞ kontrolündeki bölgeden ayrılmaya çalışan 7 binden fazla kişide kurşun yarası olduğuna dikkati çeken Grande, "Çoğu sırtından yaralanan bu kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı. BMMYK Irak Temsilcisi Bruno Geddo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Musul'daki insani durumun "korkunç" olduğunu söylemişti. Sivillerin tutuldukları tarihi yerde çatışmaların ortasında kaldığı, bölgede yiyecek kalmadığını, su ve elektrik de verilemediği kaydedildi. AA