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BM'den Suud'a Yemen suçlaması

BM'nin taslak raporunda, Yemen'de geçen yılki çocuk ölümlerinin yarısından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğu öne sürüldü.

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BM'den Suud'a Yemen suçlaması
Yemen'de devam eden iç savaşta geçen yıl çocuk ölümlerinin yüzde 51'inden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğu iddia edildi.

BM'nin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" ile ilgili taslak raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 680'den fazla çocuğun ölümü ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı.

Yemen'de koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırılarında en az 349 çocuğun öldüğü, 333'ünün ise yaralandığı belirtilen taslak raporda, hastanelere ve okullara yönelik saldırıların dörtte üçünün yine koalisyon güçlerince gerçekleştirildiği ifade edildi. Taslak raporun yayımlanmadan önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından onaylanması gerekiyor.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, taslak raporun Genel Sekreter'e ulaştığını ve Guterres'in taslağı silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile ele alacağını söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin karar listesine kısa süreliğine alınmıştı ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

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