BM, Rusya'daki saldırıyı kınadı

Terörist saldırının kurbanlarının yakınları ile Rusya hükümeti ve halkına taziye dilekleri sunulan bildiride, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu, gerekçesi her ne olursa ve her kim tarafından işlenirse işlensin terörizmin meşru görülemeyeceği kaydedildi. Bildiride saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanarak, tüm üye ülkelerin, terörle uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmesi ve Rusya ile bu konuda işbirliğine gitmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan St. Petersburg kentindeki metro saldırısını düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu Rusya Milli Güvenlik Devlet Komitesi, dün Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metroda bombalı saldırı düzenleyen kişinin Kırgızistan uyruklu bir Rusya vatandaşı olduğunu açıkladı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Rus istihbarat örgütüyle temas halinde olduklarını ve konunun araştırıldığını söyledi. Rus basını da saldırganın kimliğini 22 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Akbarcan Celilov olarak duyurdu. Saldırıda ölü sayısının 14'e yükseldiği duyuruldu.