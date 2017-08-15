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BM'ye Rohingya çağrısı

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Hla Kyaw, Ayaptığı açıklamada, Arakan'a gönderilen 33. Hafif Piyade Bölüğünden birliklerin etnik topluluklara yönelik ciddi insan hakkı ihlalleri konusunda en kötü tanınan askeri birlik olduğunu söyledi

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BM'ye Rohingya çağrısı
Konuşlandırmanın Arakan'da kalıcı askeri varlık oluşturmak ve "Rohingya soykırımını" ilerletmek için yapıldığını dile getiren Kyaw, "Rohingya soykırımının daha da ileriye götürülmesi ordunun başlıca amacı. Arakan'daki istikrarsızlık, ordunun eyalette ağır ve kalıcı varlığına bahane olarak kullanılıyor." diye konuştu. Maungdaw'da ay başında 7 köylünün öldürülmesinin ardından tansiyonun yükselmesine değinen Kyaw, cinayetlerin "üst düzey askeri istihbarat tarafından bahane olarak ortaya çıkarıldığını" savundu. ERC Başkanı Kyaw, "İlk olarak, askeri istihbarat bir bahane veya problemler oluşturdu. Sonra devlet propaganda medyası hiçbir delil veya kurallara uygun soruşturma olmaksızın Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) cinayete karıştığı söylentilerini yaydı." diye konuştu. Ordunun bölgeye gönderilmesinin ardından Rohingyalara yönelik günlük ihlallerde olağan dışı artışı belgelediklerini kaydeden Kyaw, ihlallerde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin suç ortaklığı yaptığını ileri sürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Rohingya SoykırımıArakan
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