BM'yi karıştıran İsrail raporu

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından yayımlanan ve gelen baskılar sonrası ESCWA Genel Sekreteri Rima Halef'in istifasıyla geri çekilen rapor, İsrail'i, insanlığa karşı suç işlemek, tüm Filistinlilere yönelik ırk ayrımcılığı yapmak ve uluslararası hukuka aykırı politikalar uygulamak ile itham ediyor.

Komisyon tarafından bilimsel araştırmalar kullanılarak hazırlanan raporda, İsrail'in, Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik "ırk ayrımcılığı"nın delillerle ispatlandığı, bu uygulamalara açık ve net bir şekilde tüm ayrıntıları ile yer verildiği ifade ediliyor. İsrail'in, Filistin halkının parçalanmasını, ırkçı politikalarını uygularken en temel yöntem olarak kullandığının altı çizilen raporda, Filistinlilerin yaşadığı bölgelere bağlı olarak, ırkçı politikaların uygulanmasında farklılıkların olduğu belirtiliyor.

Rapora göre İsrail, bu farklı yöntemlerle, ırkçı politikalarının uluslararası alanda bilinmesini engellemeyi amaçlıyor.

Arap olanlar mal edinemiyor

Komisyonun araştırmasına göre, İsrail kanunlarının ırkçı yönünü ispatlayan delillerden biri de toprak politikası. İsrail'in uluslararası alanda tanınmış topraklarının yüzde 93'ü Yahudilere ait; bu toprakları, Yahudi olmayanlar kullanamıyor veya satın alamıyor.

İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 1 milyon 700 binini 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Müslüman, Hristiyan, Dürzi gibi farklı din ve mezheplerden Araplar oluşturuyor.

Sahip oldukları mevcut mal varlığı dışında Tel Aviv yönetimi, söz konusu Arap vatandaşlarının mal sahibi olmasını engelliyor.

‘Demoğrafi mühendisliği’ devrede

İsrail, kanunların kendisine verdiği yetki ile "demografi mühendisliği" yapmakta, bu şekilde İsrail’in Yahudi devleti özelliğini korumakta ve sağlamlaştırmaktadır. Bunun en bilinen örneği, hangi ülkeden olduklarına bakılmaksızın dünyadaki Yahudilere İsrail'e girme ve İsrail vatandaşlığı hakkı veren yasadır.

Bununla beraber, aslen Filistin-İsrail topraklarından olduğunu belgeleyen Filistinlilere ise bu haklar verilmemektedir.

Yahudi olmayanların işi zor

İsrail vatandaşı 1 milyon 700 bin Filistinliyi kapsayan özel medeni kanun, İsrail'in ırk ayrımcılığı yaptığının en önemli delilleri arasında yer almaktadır. İsrail kanunları, vatandaşlık ile ırkları birbirinden ayırmaktadır. İsrail kanunlarında bulunan "ulusal haklar" sadece Yahudiler için geçerlidir.



