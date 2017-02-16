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BM’den üç ülkeye ateşkes mesajı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye’de ateşkes rejiminde istikrarın, büyük değişimlerin başlangıcı olacağını söyledi

16 Şubat 2017 Perşembe 17:26
BM’den üç ülkeye ateşkes mesajı

Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelen de Mistura, “Eğer siz, Türkiye, İran ve Suriye ile birlikte Suriye’deki ateşkes rejimini istikrarlı hale getirebilirseniz, bu durum, krizde büyük değişimlerin başlangıcı olacak” dedi. Öte yandan de Mistura, Rusya’ya Suriye’de çözüm amacıyla Astana’da sarf ettiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti. Suriye’de şiddet olaylarının azaldığını da kaydeden Mistura, “Astana’da birçok konuyu ele aldık, bugün çok faydalı olabilecek önemli görüşmeler yaptık. Neden? Zira öncelikle ateşkesi sağlamak gerekiyor. Türkiye ile ateşkes anlaşmasını imzaladığımız andan itibaren Suriye’de şiddetin azaldığını gözlemledik. Bu çok iyi bir haber” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
BM’den üç ülkeye Ateşkes Mesajı
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