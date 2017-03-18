BM’nin Halef kararı ikiliyi memnun etti

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, ESCWA'nın İsrail'i ırkçılıkla suçlayan raporu BM Genel Sekreterliğine danışmadan ve Genel Sekreter'in oluru alınmadan yayımladığını söyledi. Bunun kurumun işleyişi açısından hatalı bir uygulama olduğunu kaydeden Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in söz konusu raporun internet sitesinden kaldırılmasını talep ettiğini belirtti. Dujarric, Halef'in istifasının kabul edildiğini ancak 31 Mart'a kadar görevini sürdüreceğini ifade etti. Rima Halef'in istifası ABD ve İsrail tarafında ise memnuniyetle karşılandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yaptığı yazılı açıklamada, "Birileri BM adına yanlış ve karalayıcı rapor yayımladığında o kişi için en doğru olan istifa etmektir. BM ajansları, yanlı ve yanlış raporların elenmesi konusunda daha iyi iş yapmalılar. Genel Sekreter'in bu raporla arasına mesafe koymasını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da yazılı açıklamasında, Guterres'in kararını kutlayarak, Halef'in istifasının geç kalmış bir karar olduğunu savundu. Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'i ırkçılıkla suçlayan raporun geri çekilmesini istemesini "garip bir tavır" olarak nitelendirdi. AA