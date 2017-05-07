Boko Haram 82 çocuğu serbest bıraktı

Boko Haram örgütü 2014 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Çibok'ta kaçırdığı 300'e yakın çocuktan 82'sini serbest bıraktı. Terör örgütü Boko Haram, geçtiğimiz Ekim ayında 21 çocuğu daha serbest bırakılmıştı. Kaçırılan kız çocukları, Boko Haram zanlılarının bırakılması karşılığında serbest kaldı. Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine, örgüt ile arabuluculuk çalışmalarını yürüten Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsviçre yönetimi ile yerel sivil toplum örgütlerine teşekkür edildi. Buhari, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada çocukların evlerine dönmesi için müzakerelerin yürütüldüğünü söylemişti.





Haber Çibok'ta çocuklarını bekleyen aileler tarafından coşkuyla karşılanırken hangi ailelerin kızlarına kavuşacağı henüz bilinmiyor. Çiboklu çoğu kız çocuğunun kaçıranlarla evlendirildikleri iddia ediliyor. Boko Haram geçtiğimiz sekiz yıl içinde binlerce kişiyi kaçırdı, 30 binden fazla kişiyi öldürdü. Örgütün kız çocuklarını kaçırmasının ardından "Kızlarımızı Geri Getirin" kampanyası büyük ilgi görmüştü. Eski first lady Michelle Obama ile Hollywood yıldızları da kampanyaya destek vermişti.

30 binden fazla insan öldürüldü

2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı. Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor. Örgüt Nijerya'nın kuzey doğusundaki 7 yıl süren şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı. Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.



Örgüt, Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti. IŞİD'e bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor. Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı. Örgüt geçtiğimiz Ağustos ayında liderlik çekişmesi sebebiyle bölündü. DIŞ HABERLER