Boko Haram 82 çocuğu serbest bıraktı

Boko Haram örgütü 2014 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Çibok'ta kaçırdığı 300'e yakın çocuktan 82'sini serbest bıraktı. Terör örgütü Boko Haram, geçtiğimiz Ekim ayında 21 çocuğu daha serbest bırakılmıştı. Kaçırılan kız çocukları, Boko Haram zanlılarının bırakılması karşılığında serbest kaldı. Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine, örgüt ile arabuluculuk çalışmalarını yürüten Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsviçre yönetimi ile yerel sivil toplum örgütlerine teşekkür edildi. Buhari, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada çocukların evlerine dönmesi için müzakerelerin yürütüldüğünü söylemişti.
30 binden fazla insan öldürüldü
Örgüt, Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti. IŞİD'e bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor. Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı. Örgüt geçtiğimiz Ağustos ayında liderlik çekişmesi sebebiyle bölündü. DIŞ HABERLER